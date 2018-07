Floyd Mayweather ganha tigre de presente de Natal antecipado

Depois de a paixão de Mike Tyson por tigres ser retratada no filme Se Beber, Não Case, foi a vez de Floyd Mayweather Jr. entrar na onda dos felinos. O ex-pugilista publicou nas redes sociais uma foto com o seu novo bicho de estimação. Nesta quinta-feira, "Money" contou ter ganhado o tigre de presente de Natal antecipado de sua equipe em Moscou, na Rússia, e até pediu a ajuda dos internautas na escolha do nome do animal.

"Eu quero agradecer à minha família do Team Money aqui em Moscou, na Rússia, pela hospitalidade e pelo presente de Natal antecipado, um raro e exótico tigre da Índia. Alguma sugestão de nome para tigre fêmea de dois meses?", perguntou.

Mayweather encerrou a carreira de forma invicta em setembro, quando superou o norte-americano Andre Berto, em Las Vegas, e obteve a sua 49ª vitória. O ídolo do boxe, que é famoso pela ostentação nas redes sociais, foi considerado o atleta mais bem pago do mundo pela revista Forbes nos últimos anos.