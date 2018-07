Golovkin não fará revanche com Canelo Alvárez antes de maio de 2018

A segunda luta entre Canelo Alvárez e Gennady Golovkin, o GGG, não deve ocorrer tão cedo. Depois de um empate na primeira luta, ocorrida no último sábado, lutador cazaque deseja descansar e ficar próximo da família antes de começar a preparação para enfrentar o próximo adversário. A segunda filha de Golovkin nasceu no dia 8 de setembro.

"Estamos prontos para a revanche se assim desejarem, mas desta vez será sob as nossas regras. Sabíamos que seria uma guerra e, fora isso, tivemos juízes que foram a escolas diferentes e uma que era cega, mas no final vencemos" declarou o preparador físico de Golovkin, Abel Sánchez, à agência de notícias EFE. Segundo o membro da equipe de GGG, como o cazaque manteve seus três cinturões (categoria dos médios pela Federação Internacional de Boxe, pela Associação Mundial e pelo Conselho Mundial), não haveria problema em realizar uma revanche.

Sánchez criticou a pontuação contada pela juíza Adalaide Byrd, que marcou 118 a 110 para Alvárez em sua folha. Um dos outros juízes marcou vitória de GGG por 115-113 e o terceiro deu empate em 114-114. O resultado contado por Byrd se tornou a grande polêmica após a luta.

O duelo, apesar do resultado contestado, foi equilibrado, aberto e agressivo, agradando a todos que gostam de boxe. Com grande sucesso de público e audiência, os lutadores concordaram em realizar uma revanche ainda no ringue, logo após o combate. "Claro, com certeza. As pessoas querem isso", afirmou Canelo. "Olhe para os meus cinturões. Eu ainda sou o campeão. Claro que quero uma nova luta", declarou Golovkin.