Governo do Ceará garante realização do UFC em Fortaleza apesar de ocupação da Força Nacional

O Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, que vai receber a primeira edição do UFC no Brasil em 2019, está sendo utilizado como alojamento das equipes da Força Nacional, que estão ajudando a combater a onda de violência registrada no Ceará desde o início do ano. Mas as autoridades garantem que o evento no dia 2 de fevereiro será realizado.

De acordo com o Governo do Ceará, a presença no local das equipes da Força Nacional não vai prejudicar a organização do evento. "A Força Nacional ocupa uma determinada área do Centro de Formação Olímpica (CFO), o que não afeta a realização do evento do UFC que está previsto para acontecer no ginásio principal do equipamento", diz a Secretaria do Esporte em nota.

Apesar da garantia de que o UFC terá seu palco em Fortaleza, o mesmo não ocorreu com o time do Basquete Cearense. Na quarta-feira, a equipe deixou de mandar sua partida no CFO e utilizou o Ginásio Paulo Sarasate para receber o Paulistano, pelo NBB. A Liga Nacional de Basquete, inclusive, já agendou as outras duas partidas seguintes do time em casa (contra Mogi e Corinthians) para o mesmo local, colocando o retorno ao CFO somente em 13 de fevereiro, no duelo com o São José.

Questionado pela reportagem do Estado sobre a possibilidade do local ainda abrigar a Força Nacional no próximo mês, no período do UFC, o governo garante que "se necessário, haverá uma adequação na utilização do complexo", localizado ao lado do Castelão, principal estádio da cidade e que foi usado na Copa do Mundo de 2014.

Desde o último sábado, 300 homens da Força Nacional estão dando apoio ao efetivo militar no Ceará, que conta com registros de ataques em órgãos públicos e privados em ao menos 36 municípios de todas as regiões do Estado. Em Fortaleza, 33 bairros sofreram com os atos de violência.

Recentemente, o UFC precisou trocar o local de um dos seus eventos. A edição 232, que inicialmente seria realizada em Las Vegas, foi transferida para Los Angeles com menos de uma semana para sua realização. Na ocasião, o motivo foi um veto a Jon Jones para lutar no Estado de Nevada após um resultado positivo em um exame antidoping. Com isso, o evento foi para a Califórnia.

Procurado pela reportagem do Estado para dar o seu posicionamento sobre a atual situação do Centro de Formação Olímpica, o UFC mas não se manifestou sobre o caso.

CARD E INGRESSOS

O primeiro evento do UFC no Brasil em 2019 terá como destaque a revanche entre Raphael Assunção e Marlon Moraes. Já a segunda luta principal da noite conta com a presença do ex-campeão José Aldo no octógono para encarar o brasiliense Renato Moicano. Ainda no card principal, Demian Maia enfrenta Lyman Good.

Com ingressos a partir de R$ 75 (meia-entrada), a edição Fight Night na capital cearense segue com entradas à venda pelo site tudus.com.br e pela loja oficial do UFC localizada no Shopping Iguatemi Fortaleza.