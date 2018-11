Grazieli bate canadense e fica a uma luta de garantir medalha no Mundial de Boxe

A brasileira Grazieli de Jesus está a uma vitória de garantir medalha no Mundial de Boxe, que está sendo disputado em Nova Délhi, na Índia. Nesta segunda-feira, a peso-mosca (até 51 quilos) se classificou às quartas de final da competição ao derrotar a canadense Sara Hagnighat-Joo.

Grazieli mostrou bastante tranquilidade e não teve maiores dificuldades para despachar a adversária. Sua vitória foi por decisão unânime, já que os cinco árbitros consideraram a brasileira superior no combate: 30 a 27, 29 a 28, 29 a 28, 30 a 27 e 30 a 26.

Agora, Grazieli se prepara para encarar a japonesa Tsukimi Namiki, pelas quartas de final, já nesta terça-feira. Se vencer o combate, a brasileira vai à semifinal e garantirá pelo menos a medalha de bronze, uma vez que no boxe não há a disputa pelo terceiro lugar.

Outra brasileira viva no Mundial, Jucielen está na mesma situação. Como Grazieli, ela sobe ao ringue nesta terça para disputar as quartas de final diante da australiana Kristy Harris e também garantirá um lugar no pódio em caso de vitória.