Grazieli de Jesus perde para russa e cai nas oitavas do Mundial de Boxe

A brasileira Grazieli de Jesus, da categoria 51 quilos, foi eliminada nas oitavas de final do Mundial Feminino de Boxe, que está sendo disputado em Ulan-Ude, na Rússia, ao ser derrotada nesta terça-feira pela russa Liliya Aetbaeva.

Na avaliação dos jurados, a lutadora do País foi superada em quatro dos cinco rounds do combate. A pugilista da casa teve vantagens na pontuação de 30 a 27, 30 a 27, 29 a 28, 29 a 28, enquanto a sua oponente só ganhou um assalto por 29 a 28.

Apesar de encarar a troca de golpes durante os três rounds, a brasileira não teve a mesma eficiência da adversária, que conseguiu ser superior na maior parte do tempo.

Com a derrota de Grazieli, o Brasil continua apenas com a participação de Beatriz Ferreira (60 quilos). A medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em agosto, luta por uma vaga nas quartas de final, nesta quarta-feira, contra a venezuelana Omailyn Alcala, que vem de vitória sobre Shoira Zulkaynarova, do Tajiquistão.

Jucielen Romeu (57kg) perdeu na quinta-feira, durante a primeira rodada, para a filipina Nesthy Petecio, em decisão dividida dos jurados, por 3 a 2.

O Mundial em Ulan-Ude conta com um total de 226 boxeadoras de 57 países. Os combates podem ser vistos no site da Associação Internacional de Boxe (AIBA, na sigla em inglês) ou no canal da organização da competição no Youtube.