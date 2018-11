Grazieli e Jucielen perdem e Brasil deixa o Mundial de Boxe sem medalha

O Brasil encerrou sua participação no Mundial de Boxe nesta terça-feira, e sem medalhas. Grazieli de Jesus e Jucielen Romeo foram as que chegaram mais próximas de um lugar no pódio na competição que está sendo realizada em Nova Délhi, na Índia, mas acabaram derrotadas nas quartas de final.

As duas dependiam de apenas mais um triunfo para garantir ao menos a medalha de bronze. Na categoria peso-galo (até 51kg), Grazieli não resistiu à superioridade da japonesa Tsukimi Namiki e acabou derrotada nesta terça, assim como Jucielen diante da australiana Kristy Harris, entre as peso-mosca (até 54kg).

Primeira a subir ao ringue nesta terça, Jucielen foi derrotada por decisão unânime dos juízes. Quatro deles viram vitória de Harris por 30 a 27, enquanto o outro anotou 29 a 28. Mesma situação de Grazieli, batida de forma unânime por Namiki. Dos cinco árbitros, dois decidiram por 30 a 27, dois por 29 a 28 e um por 30 a 26.

As semifinais do Mundial de Boxe acontecerão nesta quarta-feira, sem a presença de brasileiras. Além de Jucielen e Grazieli, o País teve na competição Beatriz Ferreira (60kg) e Gleisiele Gomes (64kg), mas ambas foram eliminadas precocemente e ficaram longe da luta por medalha.