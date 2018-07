Inglês que elogiou Bolsonaro promete nocaute no próximo evento do UFC

Darren Till irá lutar no UFC Polônia contra o veterano Donald Cerrone, e pela primeira vez fará parte do card principal do principal evento de MMA do mundo. Till está invicto em sua carreira na modalidade, mas chamou a atenção dos brasileiros por outra razão: durante evento no Brasil em julho, gritou o nome do deputado Jair Bolsonaro após vencer a luta contra Bojan Velickovic.

+ Contraprova confirma doping de Jon Jones contra Daniel Cormier

+ Atual campeão dos meio-médios do UFC, Woodley ignora desafio de Rafael dos Anjos

Em entrevista o blog Luta Livre, do jornal Gazeta do Povo, o inglês preferiu não comentar novamente sobre o provável candidato à presidência em 2018. “Já dei minha opinião, não preciso dar mais. Já demonstrei para todo mundo o que penso sobre política”, declarou Till, que morou por quatro anos em Santa Catarina.

Sobre o combate, o inglês demonstrou confiança e disse não querer envergonhar o oponente. “Vou vencer Donald Cerrone, não tenho dúvida disso. Não sei se envergonhar, não quero fazer isso nunca com ninguém. Mas ganhar com nocaute tenho certeza”, afirmou o inglês de 24 anos.

A luta em Gdansk será a primeira com Till sendo a principal atração do evento. Animado, comenta que espera que isso o ajude a ficar mais famoso. “Acredito que será minha apresentação para grande parte dos fãs de MMA. Tomara que consiga ficar maior e mais conhecido a cada luta e atingir mais gente”, diz.

No cartel, o inglês tem 16 lutas, com 15 vitórias e um empate. Cerrone, de 34 anos, tem 41 lutas, com 32 vitórias e 9 derrotas. O UFC Polônia ocorrerá no próximo sábado, dia 21.