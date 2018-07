Ingressos para UFC em São Paulo custam entre R$ 125 e R$ 1.100

O torcedor que quiser acompanhar o UFC no ginásio do Ibirapuera terá de desembolsar entre R$ 125 e R$ 1.100 para ver de perto o lutador Vitor Belfort em ação. Ele fará o combate principal do evento contra o veterano Dan Henderson, na terceira luta entre ambos. Até o momento cada um venceu uma vez e o brasileiro poderá ficar em vantagem no confronto. Na última vez que se enfrentaram no octógono, Belfort nocauteou o rival no primeiro round, no UFC Goiânia.

Além deles, o card terá ainda o duelo entre Glover Teixeira e Patrick Cummins. O brasileiro tenta mais uma vitória para se reaproximar da disputa do cinturão na categoria meio-pesado. Outro destaque é o jovem Thominhas Almeida, revelação brasileira e que estará no card principal contra Anthony Birchack. "Lutar em casa é uma motivação a mais com certeza. Vou poder me apresentar perto dos meus amigos e da minha família e estou muito feliz com essa oportunidade", disse.

O UFC Fight Night Belfort x Henderson 3 será disputado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 7 de novembro. O torcedor poderá comprar os ingressos a partir desta quarta-feira, a partir das 10h, pelo site "Live Pass". Estudantes têm direito a adquirir os ingressos pagando o valor de meia-entrada e portadores de necessidades especiais terão de pagar R$ 125 pelas entradas.

UFC Fight Night no Combate: BELFORT x HENDERSON 3

São Paulo – 7 de Novembro

Ginásio Geraldo José de Almeida – Ibirapuera

Rua Manoel da Nóbrega, 1.361 – Ibirapuera – São Paulo (SP)

Abertura dos Portões: 19h

Início Card Preliminar: 22h

Início Card Principal: 1h de 8 de Novembro

Lutas confirmadas até o momento:

Vitor Belfort x Dan Henderson

Glover Teixeira x Patrick Cummins

Thomas Almeida x Anthony Birchack

Fabio Maldonado x Tom Lawlor

Yan Cabral x Johnny Case

Gilbert “Durinho” Burns x Rashid Magomedov

Gleison Tibau x Abel Trujillo

Viscardi Andrade x Gasan Umalatov

Matheus Nicolau x Bruno “Korea” Rodrigues

Alex “Cowboy” Oliveira x Piotr Hallmann

Preços dos ingressos:

Octógono Premium - R$ 1.100 (meia-entrada a R$ 550)

Cadeira (Categoria A) - R$ 700 (meia-entrada a R$ 350)

Cadeira (Categoria B) - R$ 600 (meia-entrada a R$ 300)

Cadeira Superior (Categoria A) - R$ 300 (meia-entrada a R$ 150)

Cadeira Superior (Categoria B) - R$ 250 (meia-entrada a R$ 125)

Portadores de Necessidades Especiais (PNE) - R$ 125