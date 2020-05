Irritado com Dana White, Jon Jones afirma que deixará cinturão do UFC vago

Jon Jones, lutador norte-americano de MMA considerado um dos melhores da história do esporte, afirmou que irá deixar o título dos meio-pesados do UFC vago e que Dominick Reyes e Jan Blachowicz, respectivamente os números um e três do ranking poderão disputá-lo. Jones está em um conflito aberto com Dana White, presidente do UFC, através de declarações.

Na última sexta-feira, White afirmou em entrevista coletiva que Jones havia pedido US$ 30 milhões (R$ 160 milhões) para subir de categoria e enfrentar Francis Ngannou. No mesmo dia, o lutador rebateu o presidente do UFC através das redes sociais, pedindo-o que não fosse mentiroso e dizendo que sua reputação já fora atingida o suficiente.

Leia Também Dominante, Gilbert Durinho vence Tyron Woodley e pede disputa de cinturão

Após o evento do UFC no último sábado, White foi questionado sobre a situação. A resposta foi contundente. "Eu e Jones sempre tivemos isso. Sempre olho para o que ele poderia ter sido. Ele poderia ter sido o LeBron (James) do nosso esporte. Ele poderia ter sido grande assim. As coisas pelas quais ele passou, vir assim e achar basicamente que ele pode exigir 15, 20 ou 30 milhões de dólares… É insano. Ele pode fazer o que quiser, pode ficar sentado, pode lutar, pode fazer qualquer coisa", afirmou o presidente. Ainda afirmou que a reputação de Jones foi manchada por ele mesmo.

Já no domingo, Jones demonstrou a revolta. "Reyes vs Jan pelo cinturão dos meio-pesados. Até o momento, não tenho vantagem alguma em lutar com qualquer um deles. Me avisem se vocês quiserem marcarem uma data em 2021. Espero que vocês estejam dispostos a pagar por ela". Na sequência, respondeu à pergunta de um fã confirmando que abriria mão do cinturão.

#ESPN Reyes vs Jan For the UFC light heavyweight championship of the world. As of right now, I got nothing to really gain fighting either of them. Let me know if you guys want to set up a day in 2021 for that Izzy fight. Hopefully you guys will be willing to pay by then. — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 31, 2020

"Eu faria provavelmente mais dinheiro em minha primeira luta de boxe do que em minhas três próximas lutas (no UFC) juntas", escreveu Jones, afirmando que a dor que sentia não valia mais a pena. O lutador constantemente reclama da dificuldade do UFC em aumentar os salários dos atletas.

Jones é considerado um dos maiores lutadores da história do MMA, mas também tem uma longa lista de problemas na carreira, principalmente com o antidoping e por passagens na polícia.