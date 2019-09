Jacaré encara polonês no UFC em São Paulo em estreia em nova categoria: 'Novo desafio'

O retorno do UFC à cidade de São Paulo para o último evento do ano no Brasil acontecerá no dia 16 de novembro no ginásio do Ibirapuera. A estrela principal da noite será Ronaldo Jacaré, que estreia na categoria meio pesado contra o polonês Jan Blachowicz, quinto colocado no ranking do Ultimate. Para o brasileiro, subir de divisão "é um novo desafio na carreira".

"Fiquei feliz em trocar de categoria. Na divisão dos médios sempre existiu uma complicação de lutar com alguém que está lá cima. Agora estou subindo de categoria e já bem ranqueado. Agradeço a confiança do UFC e prometo que não vou decepcionar", disse Jacaré durante o "Media Day" realizado em São Paulo nesta quarta-feira.

Durante o evento, Jacaré realizou a sua primeira encarada com Blachowicz. Ambos demonstraram clima amigável. Os dois posaram para as fotos oficiais e se despediram. Depois, o brasileiro chegou a brincar com a situação. "Só de olhar para a cara dele eu já sei que essa nova categoria vai ser um grande desafio", disse.

Na categoria dos médios, onde Jacaré permaneceu por anos, ele ocupava a sexta colocação no ranking que tem o nigeriano Kamaru Usman ostentando o cinturão da organização. Agora o brasileiro entra para a divisão de Jon Jones e Daniel Cormier. O desafio não será fácil. Mas, para ele, não sofrer com a perda de peso é fundamental para o desempenho dentro do octógono. "É bom poder comer o que eu quiser. A gente fica feliz", afirmou. "Antes eu ficava com um humor insuportável na hora de perder o peso. Agora eu praticamente não preciso fazer cortes", completou o lutador.

Pela primeira vez liderando um card do UFC no Brasil, Jacaré afirma que vai dar alegria aos torcedores presentes no ginásio do Ibirapuera. "Podem apostar que eu vou chegar lá e fazer uma grande luta", destacou.

Para os fãs que desejam marcar presença no UFC São Paulo, os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos pelo site https://www.tudus.com.br. Restam entradas para todos os setores. O bilhete mais barato custa R$ 87,50, a meia entrada, na categoria "cadeira superior B". Ainda tem a opção do serviço "VIP Experience", com pacotes que chegam a R$ 2.800.

Confira o card do evento até o momento:

Jan Blachowicz x Ronaldo Jacaré

Antônio Arroyo x Kevin Holland

Markus Perez x Jack Marshman

Serginho Moraes x James Krause

Francisco Massaranduba x Bobby Green

Duda Santana x Leah Letson

Ariane Lipski x Priscila Cachoeira