Jacaré supera Anderson Silva no ranking dos médios do UFC

Com quatro vitórias consecutivas no UFC, Ronaldo Jacaré superou Anderson Silva no ranking dos médios do UFC. O Spider, flagrado no exame antidoping para a luta do dia 31 de janeiro contra Nick Diaz, deixou o primeiro lugar após 19 meses.

Com isso, Jacaré passa a ser o primeiro desafiante do campeão Chris Weidman, que luta dia 23 de maio contra o também brasileiro Vitor Belfort, quarto na lista. Lyoto Machida, outro lutador nacional, aparece em terceiro lugar.

A lista dos dez primeiros colocados se completa com os seguintes nomes: Luke Rockhold, Yoel Romero, Gegard Mousasi, Tim Kennedy, Michael Bisping e Thales Leites.