Jéssica Andrade explica tática para manter o cinturão: 'Fingir que não ganhei'

Campeã do peso palha do UFC, a brasileira Jéssica Andrade sabe que agora estará na mira de toda a categoria para manter seu título. Ela venceu a antiga campeã Rose Namajunas no UFC 235, realizado no Rio de Janeiro, e agora reina como a melhor de sua categoria. Mas a atleta sabe que terá muito trabalho pela frente.

"O primeiro passo é fingir que nem ganhou o cinturão, que está sempre buscando. A maioria ganha e depois pensa que já ganhou e alguém vai ter que vir para tirar. Mas não é assim. Se eu quiser manter, tenho de fingir que não ganhei. Sei que agora vai ficar mais difícil, pois todo mundo vai olhar para mim com vontade de tirar o cinturão. Tenho de treinar em dobro e continuar sendo a mesma pessoa", disse, em entrevista ao Estado.

Ela agora está numa fase de descanso após lutar no dia 11 de maio pelo cinturão. Pretende ainda viajar um pouco e só depois voltar aos treinos, no início de forma mais lenta, depois já pegando ritmo de olho na defesa do cinturão. "Meu combinado com o mestre é voltar a treinar agora no mês de junho, fazer pelo menos um ou dois treinos por dia, antes de começar o pegadão. Acredito que outubro ou novembro já seja uma época muito boa para lutar", afirmou.

Jéssica não tem adversária ainda. É possível que sua rival saia do duelo entre Tatiana Suarez e Nina Ansaroff, que se enfrentarão neste sábado no UFC 238, em Chicago (Estados Unidos). "Se for enfrentar a vencedora do combate de sábado, provavelmente ela vai querer um tempo para descansar. Acredito que todos precisam de um tempo de treino para que chegue na hora da luta e possam dar o melhor. Não quero enfrentar ninguém que não esteja bem preparada porque aí vão falar que eu ganhei por causa de sorte e não é assim, é muito treino, muita dedicação", comentou.