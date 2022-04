Jéssica Andrade finaliza Amanda Lemos em seu retorno ao peso palha do UFC

Retornando da melhor maneira. Depois de dois anos longe do peso palha do UFC, Jéssica 'Bate-Estaca" Andrade voltou com tudo na noite deste sábado (23). No duelo que fechou a noite de combates em Las Vegas, a brasileira superou a compatriota Amanda Lemos com uma finalização no primeiro round e venceu. Além da vitória, Jéssica impressionou a todos e ficou com o bônus de cerca de 240 mil reais por ter realizado a "performance da noite".

"Mais uma noite memorável na minha estante de vitórias. Tudo que eu faço dentro do octógono, é fruto de treino e muita dedicação. A finalização da luta treinamos muitas vezes, o mestre me corrigiu e pegou no meu pé para eu ficar treinando e repetindo até dar certo, e eu executar da maneira correta. Então ganhei a luta com essa finalização, nunca antes feita na história do UFC mais uma vez, estamos fazendo história", comentou a lutadora em postagem em sua rede social.

Com o desempenho rápido e intenso, Jéssica Bate-Estaca não ficou apenas com a vitória em seu retorno para a categoria. Dominando todo o combate contra Amanda Lemos e conseguindo a finalização com um golpe feito de maneira inédita no UFC, com um triângulo de mão em pé, a brasileira conquistou o bônus de melhor performance da noite e foi para a casa com mais 50 mil dólares, cerca de 240 mil reais a mais nas malas.

Se impondo dentro do octógono, Jéssica não deu chances para Amanda Lemos. Assumindo o controle da luta durante todo o momento, a atleta comandou as ações desde o começo, foi intensa e aproveitou a chance que teve para terminar o combate e entrar, mais uma vez, para a história do UFC.

Resultados do UFC Vegas 52

Jéssica Andrade venceu Amanda Lemos no 1º round;

Claudio Puelles venceu Clay Guida no 1º round;

Maycee Barber superou Montana De La Rosa por decisão unânime;

Charles Jourdain venceu Lando Vannata no 1º round;

Marc-André Barriault venceu Jordan Wright no 1º round;

Sergey Khandozhko venceu Dwight Grant no 2º round;

Tyson Pedro superou Ike Villanueva no 1º round;

Qileng Aori superou Cameron Else no 1º round;

Preston Parsons venceu Evan Elder por decisão unânime;

Philipe Lins superou Marcin Prachnio por decisão unânime;

Mike Jackson venceu Dean Barry por desqualificação