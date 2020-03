Jon Jones é preso nos EUA por dirigir bêbado, sem documento e com arma de fogo

Nem mesmo o surto de coronavírus consegue manter o norte-americano Jon Jones longe dos problemas com a polícia. O campeão dos meio-pesados do UFC foi preso na noite de terça-feira por dirigir sob efeito de bebida alcoólica, uso negligente de arma de fogo, posse de garrafa de bebida exposta (o que é proibido nos Estados Unidos) e ausência de documentação do carro que conduzia.

Jones, de 32 anos, foi encaminhado a uma delegacia na cidade de Albuquerque, no Novo México, e liberado após pagar fiança. Segundo relatório dos policiais, uma chamada foi feita em um bairro da cidade por causa de tiros.

Jones foi encontrado em seu carro, que estava ligado, com uma arma debaixo do banco do motorista e uma garrafa pela metade de bebida alcoólica no banco traseiro. Submetido ao bafômetro, o lutador apresentava duas vezes a quantidade de álcool permitida por lei.

Gilbert Gallegos, diretor de comunicação da Polícia de Albuquerque, falou ao site MMA Fighting. "Como parte das investigações, a nossa Unidade de Redução de Violência por Arma de Fogo fará a perícia na arma e nas cápsulas deflagradas para determinar se essa arma foi utilizada em algum crime."

O lutador soma problemas com a polícia desde 2012, quando, bêbado, bateu seu carro em um poste em Binghamton. Em 2015, ultrapassou o sinal vermelho e colidiu com dois carros. No acidente, uma mulher grávida morreu. Jones se apresentou à polícia e foi condenado a 18 meses de prisão domiciliar. Ano passado, ele foi detido após molestar uma dançarina em uma casa noturna também em Albuquerque.