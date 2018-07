Jon Jones se machuca e adia luta contra Daniel Cormier no UFC 178

O campeão dos meio-pesados do UFC, o norte-americano Jon Jones, sofreu uma lesão no tornozelo enquanto treinava para a luta contra Daniel Cormier no UFC 178, agendado para setembro deste ano. Porém, com a contusão de Jones, o confronto teve de ser adiado para o dia 3 de janeiro e a luta principal do card será entre os moscas Demetrious Johnson e Chris Cariaso.

A encarada tensa na qual os dois lutadores se estranharam - e iniciaram uma confusão generalizada - tornou a luta principal do UFC 178 uma das mais esperadas de 2014. Desde a briga, ocorrida no dia 4 de agosto, Jones e Cormier têm se provocado mutuamente nas redes sociais e em entrevistas.

Apesar de o UFC 178 não ter sido cancelado, a organização divulgou que vai reembolsar os fãs que compraram ingressos para ver a luta entre Jones e Cormier.