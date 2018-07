José Aldo e Chad Mendes se empurram em evento no Maracanã

O clima esquentou no Maracanã, durante a encarada entre o brasileiro José Aldo e o norte-americano Chad Mendes, grandes estrelas do UFC 179, dia 25 de outubro, no Rio de Janeiro. Além das típicas provocações, os dois se empurraram e tiveram de ser contidos por seguranças.

Depois do primeiro embate entre eles, em janeiro de 2012, a rivalidade entre os dois pesos-pena cresceu consideravelmente, ao ponto de Chad Mendes já ter criticado publicamente a realização da revanche entre eles no Rio de Janeiro e o estopim foi nesta terça-feira, no estádio do Maracanã, durante o evento promocional do evento que define o cinturão do UFC.

Tudo ocorria normalmente, com muitas câmeras na direção dos atletas. Porém, em um momento de maior aproximação entre os dois, José Aldo não gostou e decidiu empurrar o adversário, que tentou revidar, mas foi contido pela sua equipe.