José Aldo é ovacionado em pesagem do UFC Fortaleza e Renato Moicano recebe vaias

As principais estrelas do UFC Fortaleza participaram da tradicional pesagem da organização nesta sexta-feira e confirmaram seus duelos. Raphael Assunção, Marlon Moraes, José Aldo, Renato Moicano e Demian Maia não tiveram problemas com a balança. Assim como o esperado, o ex-campeão peso pena foi quem roubou a cena durante a cerimônia realizada no Centro de Formação Olímpica (CFO).

José Aldo foi um dos últimos lutadores a subir na balança e levou o público ao delírio. Ele cravou 66kg e assegurou seu combate contra Renato Moicano. O adversário, apesar de ser brasileiro, não conseguiu ultrapassar a fama do manauara e conquistar os fãs. Para ele, restaram os típicos gritos de "Uh, vai morrer" dos fãs.

Com os holofotes voltados para Aldo, a luta principal da noite ficou em segundo plano. Os protagonistas desta edição, pelo menos na teoria, são Raphael Assunção e Marlon Moraes. No palco da pesagem, eles não esconderam que almejam conquistar mais uma vitória na carreira visando a mesma chance: uma disputa de cinturão com o campeão TJ Dillashaw.

"Tanto eu quanto o Raphael vencemos os melhores da nossa categoria e chegamos aqui. Estou preparado para essa revanche. Estou pronto para sair com a vitória", disse Marlon Moraes. "A vitória vai me credenciar para a disputa do cinturão. Meu foco é o Marlon e eu vou passar por essa", completou Raphael Assunção. Ambos demonstraram clima amigável durante a encarada.

Apesar da edição confirmar suas 13 lutas, dois lutadores do card preliminar não bateram o peso. Sarah Frota ultrapassou mais de 3kg do limite da categoria peso palha (até 52,6kg) e Magomed Bibulatov não conseguiu alcançar o limite da categoria dos moscas ao pesar 57,6kg.

Ambos os lutadores seguem no card do UFC Fortaleza, mas terão de cumprir punições. Sarah Frota vai ceder 40% de sua bolsa para a rival Livinha Souza e Magomed Bibulatov vai perder 20% de seu salário, que será destinado ao adversário Rogério Bontorin.

Antes dos lutadores encararem a balança, o evento empolgou os fãs com a participação da campeã peso pena e peso galo Amanda Nunes em uma sessão de perguntas e respostas. Ovacionada pelo público, ela foi apontada como motivo de orgulho para os brasileiros e não hesitou em afirmar que está pronta para a revanche contra Cris Cyborg e sabe que o resultado não vai mudar.

INGRESSOS

As lutas estão marcadas para acontecer neste sábado, no Centro de Formação Olímpica (CFO). Para quem está interessado em adquirir ingressos para o evento, ainda dá tempo. No site oficial do UFC, restam entradas disponíveis, com preços a partir de R$ 75 (meia-entrada).

Confira os resultados da pesagem:

Card Principal

Peso galo (até 61kg): Raphael Assunção (61,8kg) x Marlon Moraes (61,2kg)

Peso pena (até 66kg): José Aldo (66,2kg) x Renato Moicano (66kg)

Peso meio médio (até 77kg): Demian Maia (77,3kg) x Lyman Good (77,3kg)

Peso leve (até 70kg): Charles do Bronx (70,1kg) x David Teymur (70,8kg)

Peso meio pesado (até 93kg): Johnny Walker (93kg) x Justin Ledet (93kg)

Peso palha (52,6kg): Livinha Souza (52,4kg) x Sarah Frota (55,8kg)*

Card Preliminar

Peso médio (até 84kg): Anthony Hernandez (83,7kg) x Markus Maluko (84,1kg)

Peso mosca (até 57kg): Mara Romero Borella (56,7kg) x Taila Santos (56,7kg)

Peso meio médio (até 77kg): Thiago Pitbull (77,3kg) x Max Griffin (77,1kg)

Peso pesado (até 120kg): Júnior Albini (120,4kg) x Jairzinho Rozenstruik (109,5kg)

Peso galo (até 61kg): Ricardo Carcacinha (61,5kg) x Said Nurmagomedov (61,2kg)

Peso mosca (até 57kg): Magomed Bibulatov (57,6kg)* x Rogério Bontorin (56,4kg)

Peso pena (até 66kg): Geraldo de Freitas (65,9kg) x Felipe Cabocão (65,8kg)