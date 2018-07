José Aldo fratura costela e luta com McGregor corre risco

Campeão dos pesos-pena do UFC, José Aldo fraturou a costela durante treinamento nesta terça-feira e a luta com irlandês Conor McGregor deve ser cancelada. A reabilitação após lesões nessa região costumam durar de três a quatro semanas, o que impossibilitaria a disputa do cinturão, que ocorrerá no dia 11 de julho, no UFC 189.

Segundo o canal SporTV, durante sessão de sparring, um companheiro de treinos tentou dar um chute rodado alto, mas escorregou e acertou as costelas do lutador. Após o acidente, José Aldo foi levado a um hospital e, após tomografia, foi confirmada a fratura.

O UFC 189 é um dos eventos mais esperados dos últimos meses. Dana White, dono do UFC, já afirmou que esta é a luta em que ele mais gastou dinheiro com publicidade. O combate valendo o cinturão dos pesos-pena seria disputado em 11 de julho, no MGM Grand Arena, em Las Vegas.