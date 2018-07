José Aldo pega Frankie Edgar no UFC 200 por cinturão interino

Um dos maiores nomes do MMA brasileiro, José Aldo vai voltar ao octógono no aguardado UFC 200, em 9 de julho, na inauguração de uma nova arena em Las Vegas. O manauara foi escalado para fazer uma revanche contra Frankie Edgar, em confronto que vai valer o cinturão interino do peso pena.

Aldo fez 10 defesas do cinturão do peso pena até ser derrotado por Conor McGregor no UFC 194, em dezembro, em Las Vegas, numa luta que durou apenas 13 segundos. O irlandês segue como o campeão linear da categoria, mas agora está se arriscando no meio-médio. Foi derrotado por Nate Diaz no UFC 196, no começo do mês, mas terá a revanche também no UFC 200.

A combinação dos combates foi anunciada nesta quarta-feira pela organização do Ultimate Fight Championship. A ideia é que o card do UFC 200 seja um dos melhores da história da entidade, fazendo jus à inauguração da T-Mobile Arena, que terá capacidade para 20 mil pessoas.

Aldo e Edgar são dois dos astros da franquia. O brasileiro ficou 10 anos invicto e só perdeu duas vezes na carreira. Já o norte-americano deteve o cinturão dos leves por quase dois anos, de 2010 a 2012. Depois de perder duas vezes para Ben Henderson, ambas em 2012, ele teve a chance de tentar tirar o cinturão dos penas de Aldo, em fevereiro de 2013, no UFC 156, mas foi derrotado por decisão unânime dos árbitros. Desde então, fez cinco lutas e venceu todas.