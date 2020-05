Joshua não vai defender títulos mundiais antes de outubro, diz seu promotor

O boxeador inglês Anthony Joshua não poderá defender seus títulos mundiais de pesos pesados antes de outubro, na melhor das hipóteses, disse o promotor Eddie Hearn nesta quinta-feira, citando a pandemia do novo coronavírus.

Joshua deveria enfrentar o búlgaro Kubrat Pulev no estádio do Tottenham, em Londres, no dia 20 de junho. Foi então considerado um adiamento para julho, mas, segundo Hearn, a luta terá que ser adiada por mais alguns meses, embora ele espere que isso ocorra antes do final de 2020.

"Com tudo o que acontece e sem ter ideia da data em que podemos (organizar o evento) com o público e com quantos espectadores, não será neste verão (europeu)", disse Hearn ao Daily Mail.

"Acho que será em uma janela que vai de outubro a dezembro. O mais rápido possível será melhor porque gostaríamos de que não passasse um ano entre os dois combates", acrescentou.

Joshua não entra no ringue para lutar desde sua vitória sobre o americano-mexicano Andy Ruiz Jr em dezembro na Arábia Saudita, onde o britânico se sagrou campeão dos títulos da Associação Mundial (WBA), da Federação Internacional (FIB) e do Organização Mundial de Boxe (OMB).