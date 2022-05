Jovem é arremessada por segurança ao tentar invadir octógono do UFC; assista

Com as emoções à flor da pele, uma mulher foi arremessada por um segurança do UFC ao tentar invadir o octógono, no último sábado. O episódio aconteceu ao final do UFC 274, após a luta entre Charles do Bronx e Justin Gaethje. O vídeo gravado em Phoenix, Arizona, com a tentativa da jovem, viralizou nas redes sociais nessa semana.

Shriak Sharma registrou em seu perfil pessoal do TikTok o momento. No vídeo, a jovem se apresenta, pula as grades e avança pelo corredor em direção ao octógono, mas é contida pelo segurança antes de alcançar seu objetivo. Nas grades, o homem arremessa a mulher, para a reação da "torcida" ao seu redor.

"Eu não conheço essa garota e estou extremamente emocionado neste momento, não se importem com minha voz ", comentou o homem que registrou o momento. Ao final do vídeo, a jovem, que não teve a identidade revelada, aparece sendo guiada por outro segurança, aparentemente mancando.

Na luta principal da noite, Charles do Bronx finalizou Justin Gaethje, ainda no primeiro round, para vencer sua 11ª luta seguida. Entretanto, o brasileiro perdeu seu cinturão dos pesos-leves um dia antes do evento, por estar 200g acima do peso.

Com o título da categoria em aberto, Charles agora busca um adversário para se consolidar como o campeão do peso-leve. Empolgado pela vitória do último sábado, o brasileiro afirmou que está no UFC para "quebrar recordes" e pediu para realizar duas lutas na mesma noite em seu próximo evento. Conor McGregor e Nate Diaz foram os escolhidos e provocados por Charles. Assista ao vídeo: