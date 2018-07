Juan Nogueira vence e Joedison de Jesus perde na estreia no Mundial de Boxe

O Brasil começou a sua participação no Mundial de Boxe com uma vitória e uma derrota. Nesta sexta-feira, primeira dia do evento em Hamburgo, na Alemanha, Juan Nogueira (91kg) conquistou uma fácil vitória, enquanto Joedison de Jesus (64kg) foi superado pelo seu rival, dando adeus à competição.

Representante brasileiro nos Jogos Olímpicos do Rio entre os pesos pesados, Juan Nogueira começou bem a sua participação no Mundial ao dominar o combate contra o costarriquenho Antony Varela e derrotá-lo por decisão unânime dos cinco árbitros. Quatro apontaram o seu triunfo por 30 a 27 e outro definiu como 30 a 26.

Nas oitavas de final do Mundial de Boxe, em combate agendado para o próximo domingo, Juan Nogueira terá um duro desafio. Ele vai encarar o casaque Vassily Levit, medalhista de prata na Olimpíada do Rio.

Já Joedison de Jesus fez uma luta parelha com o irlandês Sean McComb, mas acabou perdendo na avaliação de quatro juízes - um deles apontou que o brasileiro triunfou. Com isso, ele está eliminado precocemente da competição em Hamburgo.

O Mundial de Boxe prossegue neste sábado, sendo que um brasileiro vai ao ringue. Na categoria até 69kg, Jhonatan Soares disputará a sua primeira luta em Mundiais diante do inglês Pat McCormack. Caso vença, vai encarar quem triunfar na luta entre o grego Alexandros Tsanikidis e o porto-riquenho Bryan Ojeda.