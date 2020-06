Judô busca retomada do circuito mundial em setembro

A Federação Internacional de Judô (IJF) está trabalhando para a retomada em setembro do circuito mundial, interrompida desde o início de março devido à pandemia de coronavírus, informou o órgão nesta terça-feira. "O atual projeto da IJF é retomar o circuito mundial a partir de setembro", escreveu seu presidente, Marius Vizer, em uma carta de 8 de junho endereçada a todas as federações nacionais.

"No entanto, não controlamos os fatores relacionados à covid-19. Esperamos que, a partir de agora até essa data, a crise da saúde não tenha mais impacto nas condições de viagem e operação", afirmou Vizer neste email. "Nosso objetivo é retomar o circuito mundial desde que sejam garantidas condições seguras e justas", acrescentou o presidente da IJF.

"Atualmente, a IJF está discutindo com comitês organizadores (locais) para reagendar as competições do circuito mundial. Desejamos voltar a planejar os eventos suspensos, se possível, com base na acessibilidade geográfica" e tentando oferecer "possibilidades de participação igualitária a todos os que estão na corrida para se classificar para os Jogos Olímpicos", adiados para 2021, explica.

Os torneios do circuito mundial, de onde sai a classificação para os Jogos Olímpicos, estão suspensos desde o início de março e até pelo menos o final de agosto.