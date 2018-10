Judô do Brasil fatura mais 6 pódios e fecha Grand Prix de Cancún com 11 medalhas

Com seis pódios obtidos neste domingo, o judô do Brasil fechou a sua participação no Grand Prix de Cancún, no México, com um total de 11 medalhas conquistadas. Neste último dia de disputas da competição, Mayra Aguiar, da categoria 78kg, e Maria Suelen Altheman (+78kg) faturaram medalhas de prata, enquanto Samanta Soares (78kg), Beatriz Souza (+78kg), Rafael Macedo (90kg) e Rafael Buzacarini (100kg) levaram o bronze.

Assim, a equipe nacional fechou o seu desempenho no evento mexicano com um saldo positivo, pois, dos 23 judocas inscritos, 16 participaram de lutas diretas por medalhas e a nação marcou presença no pódio em nove das 14 categorias de peso.

Na sexta-feira, quando o Grand Prix de Cancún foi iniciado, os brasileiros obtiveram duas medalhas, sendo uma delas de ouro, com a campeã olímpica Rafaela Silva. E, no total, o Brasil ainda contabilizou outras três pratas (Victor Penalber, Mayra Aguiar e Maria Suelen Altheman) e sete bronzes (Marcelo Contini, Charles Chibana, Aléxia Castilhos, Rafael Macedo, Samanta Soares, Rafael Buzacarini e Beatriz Souza).

Com os resultados, o Brasil terminou a competição na quarta posição no quadro geral de medalhas em Cancún. A Rússia, com dois ouros, duas pratas e dois bronzes, acabou sendo a campeã da competição, mas a seleção brasileira foi a que mais pódios conquistou no México entre todos os países.

O calendário de 2018 ainda prevê a participação brasileira em mais três etapas do Circuito Mundial: o Grand Prix de Haia, na Holanda; o Grand Slam de Osaka, no Japão; e o World Masters, em Guangzhou, na China, que fecha a programação de disputas de 2018 da Federação Internacional de Judô (FIJ).