Judô do Brasil ganha mais 3 bronzes e fecha o Grand Prix de Montreal com 5 pódios

Após os terceiros lugares obtidos por Sarah Menezes (52kg) e Aléxia Castilhos (63kg) nos últimos dois dias, o judô do Brasil conquistou mais três medalhas de bronze neste domingo e fechou a sua participação no Grand Prix de Montreal, no Canadá, com cinco pódios.

Desta vez, Rafael Macedo (90kg), Leonardo Gonçalves (100kg) e David Moura (+100kg) conseguiram conquistar medalhas em suas respectivas categorias desta competição que foi mais um evento de preparação para os Jogos Pan-Americanos de Lima e para o Campeonato Mundial de Tóquio.

O primeiro brasileiro a faturar um bronze neste domingo foi Rafael Macedo, que conseguiu buscar uma virada sobre o alemão Eduard Trippel, da Alemanha, depois de ter sofrido um waza-ari nos segundos iniciais da luta. Em sua campanha no Canadá, ele só foi derrotado pelo japonês Mashu Baker, atual campeão olímpico, que garantiu o ouro desta categoria.

Depois de Rafael, Leonardo Gonçalves foi o segundo brasileiro a se garantir no pódio em Montreal. O objetivo foi atingido com uma vitória sobre o croata Zlatko Kumric, por ippon. E ele também só perdeu para um dos campeões deste Grand Prix, o egípcio Ramadan Darwish, que superou o brasileiro na semifinal.

Antes desta derrota, Gonçalves bateu o canadense Tavis Jamieson e seu compatriota Rafael Buzacarini, que fechou a competição em sétimo lugar na categoria 100kg ao cair na repescagem diante do canadense Kyle Reyes.

Para completar o dia de pódios do Brasil, David Moura assegurou o seu bronze ao vencer Vladut Simionescu após aplicar um waza-ari na disputa de terceiro do peso pesado masculino. O ouro ficou com o francês Teddy Riner, lenda do judô mundial, e a prata com o japonês Hisayoshi Harasawa, algoz de David na semifinal.

O judô brasileiro ainda participou de uma outra luta que valeu um bronze em Montreal, mas a meio-pesado Samanta Soares foi superada pela equatoriana Vanessa Chala.

Depois desta competição, a seleção masculina do Brasil vai realizar um período de treinos na França, enquanto a equipe feminina do País trabalhará em Valência, na Espanha, e em seguida, no próximo final de semana, participará do Grand Prix de Budapeste, na Hungria.