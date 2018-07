Judô estreia segunda no Mundial para conhecer desafios até Tóquio

A Confederação Brasileira de Judô não estabeleceu uma meta de medalhas para o Mundial que começa nesta segunda-feira, em Budapeste, na Hungria. Mas por ser o primeiro grande evento do novo ciclo olímpico, com muitos novos atletas, a intenção é usar a competição como laboratório para saber o nível de delegação brasileira e conhecer os adversários que vão se destacar até os Jogos de Tóquio.

Rostos conhecidos do público como Mayra Aguiar, Erika Miranda, Rafaela Silva, Victor Penalber e Rafael Silva, o Baby, vão lutar pelo pódio com jovens talentos que podem surpreender. Mayra, por exemplo, participou dos Mundiais em 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 e 2015 e obteve medalha em quatro deles, incluindo um ouro em Chelyabinsk, em 2014.

Bronze nos Jogos do Rio, ela vai em busca do bicampeonato mundial e não terá pela frente sua maior rival na categoria, Kayla Harrison, bicampeã olímpica que trocou os tatames pelo MMA. “Ela era uma atleta que me botava para cima, me fazia treinar muito e isso acabava somando. As adversárias mais difíceis são as que me colocam para cima. Ela foi muito importante nessa caminhada”, diz Mayra.

No início do ano, Mayra passou por uma cirurgia no ombro e já está 100%. “Esse tempo que o atleta fica afastado dá mais gana de competir. Fiz treino de base muito mais forte e voltado para as dificuldades. Sempre voltei mais forte”, conta a judoca, ciente de que Kayla não estará na disputa, mas rivais da França, Japão, Holanda e Hungria são bem cotadas no Mundial.

Para ela, a delegação brasileira tem condições de fazer um bom papel. “A gente está com uma equipe cada vez melhor e mais forte. É uma equipe jovem, mas também experiente. Eu completei 26 anos e sei a pressão que é. As conquistas anteriores nos favorecem bastante. A seleção feminina está com uma força muito grande e tem cada vez mais chance de se tornar maior. Que possamos trazer mais medalhas”, avisa.