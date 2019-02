Judoca Ellen Santana surpreende e conquista bronze no Grand Slam de Dusseldorf

Com apenas 20 anos, a judoca brasileira Ellen Santana surpreendeu neste sábado ao conquistar a medalha de bronze na categoria 70kg do Grand Slam de Dusseldorf, na Alemanha. Foi a primeira vez que a jovem subiu ao pódio em uma competição que faz parte do Circuito Mundial Sênior da Federação Internacional de Judô.

Ainda em fase de transição da seleção júnior (sub-21) para a principal, Ellen obteve o feito ao superar a sul-coreana Sengyeon Kim, por ippon, na decisão do terceiro lugar. O ouro ficou com a britânica Sally Conway, que derrotou a brasileira na semifinal.

Inspirada, Ellen ganhou as três primeiras lutas de sua campanha também por ippon para avançar à disputa por medalhas. Primeiro ela passou pela tunisiana Nihel Landolsi e, já em seu segundo desafio, conseguiu derrotar a cabeça de chave número 1 da categoria, Anna Bernholm, da Suécia, para ir às quartas de final.

A vaga nas semifinais veio com um novo golpe perfeito aplicado sobre a sul-coreana Jeyoung You. Desta forma, ela se credenciou para encarar Sally Conway, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. A brasileira começou bem esta luta, mas depois acabou levando uma chave de braço que a obrigou a desistir do combate.

Bicampeã pan-americana júnior, Ellen depois conquistaria o bronze ao imobilizar Sengyeon Kim até conseguir o ippon para assegurar a terceira medalha do Brasil neste Grand Slam de Dusseldorf. As outras duas vieram na última sexta-feira, quando Rafaela Silva faturou a prata e Nathália Brígida o bronze.

O Brasil ainda contou com Marcelo Contini (73kg), Eduardo Barbosa (73kg), Eduardo Yudy (81kg), Aléxia Castilhos (63kg), Ketleyn Quadros (63kg) e Maria Portela (70kg) em ação no tatame da arena ISS Dome neste sábado. Entre estes representantes, Contini, Barbosa, Yudy, Quadros e Castilhos venceram suas primeiras lutas, mas depois foram eliminados na segunda rodada. Já Portela caiu na estreia diante Hilde Jager, da Holanda.

Neste domingo, último dia de disputas do Grand Slam de Dusseldorf, dez judocas brasileiros vão lutar. São eles: Eduardo Bettoni e Rafael Macedo, da categoria 90kg; Leonardo Gonçalves e Rafael Buzacarini (100kg); Jonas Inocêncio e Rafael Silva (+100kg); Mayra Aguiar e Samanta Soares (78kg); e Beatriz Souza e Maria Suelen Altheman (+78kg).