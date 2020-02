Judoca mais vitorioso da história, Teddy Riner perde invencibilidade após 10 anos

Judoca mais vitorioso da história, Teddy Riner viu sua longa invencibilidade de quase 10 anos ruir neste domingo. Após nove anos e cinco meses e 154 lutas invicto, o francês bicampeão olímpico (2012 e 2019)) e dez vezes campeão mundial foi derrotado para o japonês Kokoro Kageura, de 24 anos. Quis o destino que ele caísse em sua casa, no Grand Slam de Paris, na França.

A última derrota de Teddy Riner havia sido no dia 13 de setembro de 2010, quando perdeu para outro japonês, Daiki Kamikawa, na final do Mundial Absoluto em Tóquio, no Japão.

Riner voltou ao tatame pela primeira vez desde o ouro conquistado no Gram Slam de Brasília, em outubro do ano passado. Na ocasião, ele enfrentou Kageura na primeira luta e o venceu ao aplicar um waza-ari na prorrogação. Foi campeão depois de derrotar o brasileiro David Moura em 20 segundos de combate.

Desta vez, a história foi diferente e o lendário judoca, de 30 anos, que havia vencido suas duas primeiras lutas contra o húngaro Richard Sipocz e o austríaco Stephan Hegyi, foi derrubado pelo japonês, que aplicou um waza-ari no golden score, causando espanto nos franceses e avançando na categoria dos pesados (acima de 100kg).

A menos de seis meses dos Jogos Olímpicos de Tóqui, esta derrota de Riner põe em cheque seu favoritismo para conquistar seu terceiro ouro olímpico no judô. O feito, até hoje, foi alcançado apenas pelo japonês Tadahiro Nomura (1996, 2000 e 2004).