Judoca Nathália Brígida fatura bronze no Grand Prix de Tel-Aviv

Nathália Brígida conquistou nesta quinta-feira a primeira medalha para o País no Circuito Mundial de Judô em 2019. A brasileira faturou a o bronze do peso ligeiro (48kg) no Grand Prix de Tel-Aviv, em Israel, ao superar a eslovena Marusa Stangar com um waza-ari no tempo extra.

O resultado foi ainda mais marcante para Nathália, pois acabou sendo a sua primeira medalha no circuito mundial na sua volta aos tatames após ficar cerca de dois anos sem lutar por causa de uma lesão no ombro direito, que a levou a ser operada. A brasileira voltou aos tatames em agosto de 2018 e tinha participado de dois eventos até se destacar em Israel.

"É uma conquista muito importante para mim nessa minha volta às competições internacionais depois de um tempinho parada pela cirurgia. E também é uma honra ser a primeira medalha do Brasil no ano. Espero que, não só a minha medalha, mas que seja um ano vitorioso para o judô brasileiro", comemorou a brasileira de 25 anos, que também conquistou 350 pontos no ranking mundial, classificatório para os Jogos de Tóquio.

Na sua campanha em Tel-Aviv, Nathália venceu a italiana Sofia Petitto e a romena Alexandra Pop por ippon para chegar às quartas de final, fase em que perdeu para a húngara Eva Csernoviczki, medalhista de bronze nos Jogos de Londres, em 2012. Na repescagem, a brasileira venceu por ippon a israelense Noa Minsker para chegar à disputa pela medalha, fase em que derrotou Stangar por waza-ari.

Também nesta quinta-feira, o ligeiro Felipe Kitadai (60kg) estreou com vitória por ippon sobre Kemran Nurillaev, do Usbequistão, mas foi eliminado diante do russo Albert Oguzov após sofrer três punições. O meio-leve Diego Santos (66kg) teve desempenho semelhante. Superou o canadense Jacob Valois na primeira luta, mas perdeu de Shakhram Akhadov, do Usbequistão, na sequência.

O Grand Prix de Tel-Aviv seguirá até sábado. Na sexta-feira, o judô brasileiro vai ser representado por Ketleyn Quadros (63kg) e Alex Pombo (73kg).