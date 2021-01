Judocas brasileiros são eliminados na primeira luta no World Masters

O judô brasileiro voltou a ficar distante do pódio no segundo dia do World Masters, em Doha. Nesta terça-feira, segundo dos três dias de disputa, os cinco representantes do País que foram ao tatame perderam logo na primeira luta.

De volta às competições após se recuperar de uma cirurgia na coxa, a meio-médio Alexia Castilhos (63kg) perdeu para a venezuelana Anriquelis Barrios na estreia. Na mesma categoria, Ketleyn Quadros foi batida por Sanne Vermeer, da Holanda, que derrotou Barrios na disputa pela medalha de bronze. Maria Portela (70kg) impôs dois shidôs em Aoife Coughlan, da Austrália, mas levou três punições no Golden score, sendo eliminada.

Na disputa masculina, Eduardo Katsuhiro (73kg) perdeu para o campeão mundial Changrin An, da Coreia do Sul, que terminou a competição como campeão. Já Eduardo Yudy Santos (81kg) foi eliminado pelo italiano Antonio Esposito.

O World Masters é a primeira competição do judô na temporada 2021, reunindo os 36 lutadores melhores ranqueados em cada categoria. Em busca de sua primeira medalha no dia de encerramento da competição em Doha, o Brasil será representado por Rafael Macedo (90kg), Leonardo Gonçalves (100kg), Rafael Buzacarini (100kg), Rafael Silva (+100kg), David Moura (+100kg), Maria Suelen Altheman (+78kg) e Beatriz Souza (+78kg).