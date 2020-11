Khabib nega rumores de volta ao MMA: 'não tenho planos de seguir lutando'

Khabib Nurmagomedov surpreendeu o mundo do MMA ao anunciar sua aposentadoria no último dia 24 de outubro, logo após derrotar Justin Gaethje, na única luta que fez depois da morte do pai. Embora muita gente tenha especulado que ele poderia reverter a decisão e seguir lutando, como o agente do russo e Dana White, presidente do UFC, o próprio lutador negou que essa possibilidade exista.

"Não tenho planos de seguir lutando. Sempre haverá rumores sobre meu retorno, porque Dana White ou outros promotores que poderiam substituí-lo no futuro sempre irão querer que lute", declarou Khabib.

O russo diz ter perdido a vontade de lutar. "Claro, estou no meu melhor momento e poderia ganhar toneladas de dinheiro, mas tenho um objetivo diferente. Quanto ao dinheiro, de agora em diante o ganharemos em outro lugar", comentou, sem esclarecer qual seria esse objetivo.

Da mesma forma, Khabib relata que não tem rival que o motive. "Meu objetivo era chegar ao topo e eu consegui", resumiu.

Khabib foi treinado pelo pai durante toda a carreira, até este vir a falecer em julho por causa do coronavírus. Depois, o lutador concordou em seguir em frente com o confronto com Gaethje, mas, após o embate, demonstrou muita emoção pela ausência do pai a seu lado naquele momento e anunciou que iria parar de lutar.