Lucas Mineiro busca nocaute em primeira luta fora do Brasil

Lucas Mineiro terá dois novos desafios nesta quarta. Além de estrear na categoria pena (até 66 kg), o brasileiro luta pela primeira vez fora de casa. "Acho que vai ser mais tranquilo que no Brasil. Aqui estou com todo o meu País, a responsabilidade é maior", revela.

Lucas entra no octógono esta noite, em Atlantic City, como mais uma esperança brasileira de crescer dentro do UFC. Desde 2011, conquistou 13 vitórias e apenas uma derrota - para o experiente Edson Barboza, em sua estreia na organização. Depois disso, enfrentou dois norte-americanos, Jemery Larsen e Ramiro Hernandez, e a retrospectiva é boa: venceu um por nocaute e o outro por finalização, respectivamente.

Contra o também norte-americano Alex White, Mineiro quer surpreender com uma grande luta, sem segredos. "Vou sair na mão (risos). Vou buscar o nocaute, mas se formos para o chão, vou jogar para pegar e finalizar. Meu jiu-jítsu é melhor do que o dele. Acho que tenho condições de vencer", afirma.

White tem uma luta a menos no UFC, mas nunca perdeu. Para Mineiro, ninguém levará vantagem. "Acredito que o que vai contar é o nosso preparo físico, o jogo trabalhado neste tempo de camp", diz. Mesmo tendo mudado de categoria, o brasileiro garante estar mais forte e diz ter encontrado o peso ideal.

Para quem já enfrentou incontáveis dificuldades até se tornar profissional do UFC, este poderia ser apenas mais um desafio. "Vim para São Paulo tentar a sorte. Instalava tela de proteção de janelas e sacadas, foi muito difícil quando cheguei aqui, comecei a treinar na Zona Norte, em 6, 8 meses de treino já fiz algumas lutas e conheci a Chute Boxe e meu mestre Diego Lima. Ali comecei a treinar com ele e a partir dali fui participando de eventos maiores", conta.

Mas uma possível vitória contra White será um grande passo para Lucas e para o MMA brasileiro, que passa por um momento de transição. Dentro da categoria dos penas, a mesma de José Aldo, único brasileiro dono de um cinturão do UFC atualmente, Mineiro sabe que a disputa é grande. "Será mais um passo na minha estrada. Não penso em ninguém no momento só no Alex. Depois dele, quanto mais duro for o adversário melhor para mim", diz o jovem de 25 anos.

Lutando fora de casa, porém, Mineiro não estará sozinho. Ao lado dele serão mais seis brasileiros, incluindo o ex-adversário Edson Barboza e Claudinha Gadelha. A luta principal será entre os pesos leve Donald Cerrone e Jim Miller.