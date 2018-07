Luis Henrique KLB atropela adversário no UFC São Paulo e garante uma torcida especial

Luis Henrique KLB deixou a noite de combates do UFC São Paulo mais emocionante. O peso-pesado 'atropelou' Christian Colombo, neste sábado, no Ginásio do Ibirapuera. Em uma luta empolgante, o brasileiro garantiu um show de quedas nos dois primeiros rounds e finalizou seu adversário dinamarquês com uma guilhotina no terceiro assalto.

O que Luis Henrique não contava é que tinha uma torcida especial fora do octógono. Kiko, da banda KLB, marcou presença nos bastidores do evento e falou com o Estadão sobre a vitória do seu 'sósia'. "Eu assisti a luta dele em casa, achei muito bacana! Aliás, desde o início da sua carreira no UFC eu venho acompanhando, já cheguei a postar nas redes sociais desejando boa sorte."

Veja o estado em que @LuisKLBMMA deixou seu adversário Christian Colombo. O clique é do fotógrafo Felipe Rau, do Estadão. #EstadaoNoUFCSP pic.twitter.com/44NVl1D4Sn — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) 20 de novembro de 2016

Desde a sua estreia no UFC, em dezembro, o lutador fala sobre a sua semelhança com o músico e a origem do apelido. Kiko, por sua vez, conta que "é gratificante quando você tem seu nome vinculado com alguém, principalmente um atleta que está no maior evento de luta do planeta."

Quando o assunto é falar sobre o talento de Luis Henrique no MMA, Kiko não economiza nos elogios. Em contrapartida, ele ainda não confirma a semelhança com o lutador. "Eu ainda não conheci ele pessoalmente, quando encontrá-lo vou tirar minha dúvida se somos realmente parecidos," diz o cantor.

CARTEL NO UFC

Após o combate em São Paulo, Luis Henrique soma três lutas no UFC. Entre os resultados, tem uma derrota por nocaute em sua estreia, que aconteceu em dezembro, contra Francis Ngannou, e vem embalado por duas vitórias seguidas, contra Dmitry Smoliakov e Christian Colombo.