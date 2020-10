Luta de exibição será combate de verdade, dizem Mike Tyson e Roy Jones Jr

A luta de boxe para arrecadar fundos para organizações de caridade entre os ex-campeões Mike Tyson e Roy Jones Jr. no dia 28 de novembro está sendo classificada como uma apresentação de exibição, mas seus protagonistas descreveram o encontro como uma batalha real e prometeram não aliviar.

Os dois grandes nomes do boxe, que agora estão na casa dos 50 anos de idade e muito além de seus auges, irão voltar ao ringue no Staples Center, em Los Angeles, como principal evento da noite de 28 de novembro, que também vai contar com a luta entre a celebridade do YouTube Jake Paul e o ex-campeão de enterradas da NBA Nate Robinson em sua estreia profissional no boxe.

O histórico do dois, Tyson, o primeiro peso-pesado a deter os títulos da WBA, WBC e IBF, e Jones Jr, dono de um recorde no qual deteve ao mesmo tempo sete cinturões, promete um espetáculo de encher os olhos. Mas Tyson, de 54 anos, não luta desde uma derrota para Kevin McBride em 2005, enquanto a última luta de Jones Jr., que tem 51, aconteceu em 2018.

Ainda assim, os dois boxeadores são experientes na arte da divulgação, e fizeram o melhor para construir interesse e levantar atenção para o evento que será transmitido em plataformas sob demanda, deixando claro que estão se preparando para lutar, e não para treinar.

“Olha, eu não sei o que vocês estão falando sobre não ser uma luta de verdade”, disse Tyson, durante uma teleconferência. “Vocês têm Mike Tyson e Roy Jones e eu estou indo para lutar e espero que ele venha pra lutar e isso é tudo que vocês precisam saber”. “Estou pronto para fazer isso e estou me sentindo ótimo. Estamos prontos para a guerra”.