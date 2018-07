Lyoto agradece fãs e revela sensação de 'dever cumprido' após retorno aos ringues

Um dos maiores nomes da história recente do MMA, Lyoto Machida sofreu uma dura derrota por nocaute no seu retorno às lutas no último final de semana, no UFC São Paulo, após ficar longo tempo suspenso por doping. O experiente lutador não havia se pronunciado desde então, até que pôs fim ao seu silêncio e publicou um agradecimento aos fãs nas redes sociais.

O retorno de Lyoto era bastante esperado: aos 39 anos, ele ficou sem lutar nos últimos 18 meses, e esperava vencer o norte-americano Derek Brunson. No entanto, foi derrotado com um nocaute sofrido aos 2m30s do primeiro round, o que configurou sua terceira derrota seguida no UFC.

Apesar do resultado inesperado, ele revelou em sua conta no Intstagram que está feliz por poder voltar ao octógono e sentindo uma sensação de 'dever cumprido' mesmo com o nocaute sofrido na última edição do UFC no Brasil em 2017.

"Quero agradecer todo apoio e suporte que tenho recebido dos meus fãs! Estou em casa, com minha família, recuperando do resultado que não veio, mas com a sensação de dever cumprido, pois qualquer um poderia ter desistido da ideia de ficar quase dois anos afastado do esporte e em seguida voltar para o campo de batalha", afirmou o veterano lutador.

Apesar da derrota, Lyoto foi elogiado pelo seu algoz do último final de semana, que o chamou de 'lenda'. O respeito demonstrado por Brunson teve resposta: a torcida aplaudiu o norte-americano, ao contrário do que fez com Colby Covington, que derrotou Demian Maia momentos antes e provocou os fãs presentes no ginásio do Ibirapuera.