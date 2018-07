Lyoto leva o público ao delírio durante pesagem do UFC São Paulo

Faltando apenas um dia para o UFC São Paulo, os atletas se apresentaram no Ginásio do Ibirapuera nesta sexta-feira, para a pesagem oficial do evento. Estrela desta edição, Lyoto Machida subiu ao palco mostrando seriedade e levou o público ao delírio. O brasileiro apertou a mão de Derek Brunson e arrancou os gritos dos fãs com o típico “Hu! Vai morrer!”, destinado ao americano.

+ 'O público pode esperar um Lyoto diferente no octógono'

Lyoto chega ao combate após cumprir suspensão de 18 meses por doping. Em suas recentes entrevistas, o ‘Dragão’ mostra confiança e afirmar que está pronto para voltar e dar sequência as vitórias da sua carreira, o que também transparece durante a pesagem do evento, faltando apenas um dia para o seu retorno ao octógono. O brasileiro volta somando 22 vitórias e sete revezes na carreira e afirma: "Não existe um melhor lugar para voltar a lutar do que no Brasil, com essa torcida maravilhosa empurrando".

Mas, para quem pensou que o adversário de Lyoto seria o alvo principal da torcida, estava enganado. Quem levou a furia do público foi o americano Colby Covington, que provocou os brasileiros e recebeu vaias dentro do ginásio. Durante as últimas semanas, o lutador esbanjou ousadia, criticando o Brasil e afirmando que será capaz de aposentar Demian Maia.

Maia e Covington se enfrentam na co-luta principal da noite e, para o paulista, o duelo pode marcar o reencontro com o caminho da vitória e a luta por mais uma disputa de cinturão antes de deixar as competições.

A tomada de peso durou apenas meia hora. Sem contratempos, todos os duelos foram confirmados, já que nenhum atleta apresentou problemas na balança.

Antes dos lutadores do UFC São Paulo subirem na balança, o evento empolgou os torcedores com a participação de Jéssica Andrade, Edson Barboza e Poliana Botelho em uma sessão de perguntas e respostas com os fãs.

INGRESSOS

O Ultimate promete um ginásio lotado neste sábado. Para quem está pensando em garantir ingressos, ainda dá tempo. No site oficial, restam entradas disponíveis, com preços que variam entre R$ 190 e R$ 950.

UFC São Paulo

28 de outubro, no Ginásio do Ibirapuera

CARD PRINCIPAL (a partir de 0h, horário de Brasília):

Peso médio: Derek Brunson x Lyoto Machida

Peso-meio-médio: Demian Maia x Colby Covington

Peso-galo: Pedro Munhoz x Rob Font

Peso-leve: Francisco Massaranduba x Jim Miller

Peso-médio: Thiago Marreta x Jack Hermansson

Peso-galo: John Lineker x Marlon Vera

CARD PRELIMINAR (a partir de 21h, horário de Brasília):

Peso-meio-médio: Vicente Luque x Niko Price

Peso-médio: Antônio Cara de Sapato x Jack Marshman

Peso-meio-médio: Elizeu Capoeira x Max Griffin

Peso-leve: Hacran Dias x Jared Gordon

Peso-mosca: Deiveson Alcântara x Jarred Brooks

Peso-pesado: Marcelo Golm x Christian Colombo