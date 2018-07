Lyoto Machida bate o peso e confirma luta contra CB Dollaway

Na última oportunidade de garantir uma vitória diante da torcida brasileira, os lutadores do UFC Fight Night não tiveram problemas para bater o peso, em Barueri, no Ginásio José Corrêa. Protagonista do evento, Lyoto Machida superou a marca e está garantido na luta principal da noite contra o americano CB Dollaway que também não enfrentou problemas.

Outra atração no card principal do evento deste sábado, Renan Barão superou o trauma do último evento, quando passou mal na hora da pesagem e não conseguiu alcançar a marca. O brasileiro bateu o peso de 61,7 kg e se credenciou para enfrentar o canadense Mitch Gagnon na segunda luta principal da noite, válida pelo peso galo.

Ambos vem de derrotas na disputa de cinturão e buscam a reabilitação em Barueri. Após subir de categoria e disputar o cinturão dos meio-pesados, o Dragão retorna ao peso médio, na qual conquistou o cinturão, mas terá que superar diversos adversários que estão à frente do lutador.

Mas, antes de pensar nas próximas lutas, o carateca precisa derrotar CB Dollaway e já demonstra confiança. "É difícil focar em um tipo de luta quando seu adversário é completo. Por isso foquei em vários aspectos. Vamos ver como ele vai se portar amanhã", finalizou o brasileiro sobre o adversário da luta.

Aplaudido desde o início, Elias Silvério levou um 'chuchu', em referência ao seu apelido Xuxu e levantou um público com dança e irreverência. O brasileiro encara Rashid Magomedov e venceu as últimas três lutas no UFC.

CARD PRINCIPAL

Lyoto Machida (BRA) x CB Dollaway (EUA)

Renan Barão (BRA) x Mitch Gagnon (CAN)

Antônio Carlos Cara de Sapato (BRA) x Patrick Cummins (EUA)

Elias Silvério (BRA) x Rashid Magomedov (RUS)

Erick Silva (BRA) x Mike Rhodes (EUA)

Daniel Sarafian (BRA) x Junior Alpha (BRA)

CARD PRELIMINAR

Marcos Pezão (BRA) x Igor Pokrajac (CRO)

Renato Moicano (BRA) x Tom Niinimaki (FIN)

Darren Elkins (EUA) x Hacran Dias (BRA)

Leandro Issa (BRA) x Ulka Sasaki (JAP)

Marcio Lyoto (BRA) x Tim Means (EUA)

Vitor Miranda (BRA) x Jake Collier (EUA)