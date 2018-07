Lyoto Machida luta no UFC São Paulo. Confira o card completo

Lyoto Machida sabe que terá o apoio da torcida no UFC São Paulo. O brasileiro vai enfrentar o norte-americano Derek Brunson. Ele chega ao combate após cumprir suspensão de 18 meses por doping. O “Dragão” mostra confiança para o duelo e garante que está pronto para voltar.

O objetivo dele, que tem 22 vitórias e sete derrotas na carreira, é reconquistar o cinturão no futuro. “Não existe um melhor lugar para voltar a lutar do que no Brasil, com essa torcida maravilhosa empurrando”, disse o atleta, que fará a luta principal do UFC São Paulo neste sábado, no ginasio do Ibirapuera.

Confira o card completo do UFC® FIGHT NIGHT: BRUNSON x MACHIDA

CARD PRINCIPAL

Peso-médio: Derek Brunson x Lyoto Machida

Peso-meio-médio: Demian Maia x Colby Covington

Peso-galo: Pedro Munhoz x Rob Font

Peso-leve: Francisco Trinaldo x Jim Miller

Peso- médio: Thiago Marreta x Jack Hermansson

Peso-galo: John Lineker x Marlon Vera

CARD PRELIMINAR:

Peso-meio-médio: Vicente Luque x Niko Price

Peso-médio: Antonio Carlos Jr x Jack Marshman

Peso-meio-médio: Elizeu Zaleski x Max Griffin

Peso-leve: Hacran Dias x Jared Gordon

Peso-mosca: Deiveson Figueiredo x Jarred Brooks

Peso-pesado: Marcelo Golm x Christian Colombo