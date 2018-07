Manny Pacquiao nocauteia o argentino Lucas Matthysse

BANGCOC - A lenda filipina Manny Pacquiao derrotou na noite de sábado, 14, o argentino Lucas Matthysse, "La Máquina", por nocaute no sétimo assalto e conquistou o título do pesos médios da Associação Mundial de Boxe (AMB).

Pacquiao controlou desde o princípio a luta realizada na Axiata Arena de Kuala Lumpur, capital da Malásia, derrubando o adversário no terceiro e no quinto assalto, até derrubá-lo novamente no sétimo, quando não se levantou mais.

Quem previa o final da carreira de "Pac-man" aos 39 anos perdeu a aposta, o pugilista filipino entra para a história do esporte ao conseguir nove títulos mundiais em oito categorias diferentes, voltando a escrever outro capítulo em sua trajetória.

O asiático registra depois deste combate 60 vitórias, 39 delas por nocaute e sete derrotas.

Pacquiao tinha perdido o seu último combate contra o australiano Jeff Horn, que lhe tirou o título do peso meio-médio da Organização Mundial de Boxe (OMB) em 2 de julho de 2017 por decisão unânime. /EFE