Maria Portela leva ouro e Brasil fecha o World Masters de Judô com 5 medalhas

A equipe brasileira encerrou neste domingo a sua participação no World Masters de Judô, que foi realizado em São Petersburgo, na Rússia, com resultados relevantes. Destaque para a campanha de Maria Portela, ouro na categoria até 70kg.

Além da conquista da gaúcha, a equipe brasileira levou a prata com David Moura e o bronze com Rafael Silva, o Baby, e Maria Suelen Altheman. Somando o bronze de Érika Miranda no sábado, o país fechou a competição em sexto no quadro geral, com cinco medalhas.

Para chegar ao lugar mais alto do pódio, Portela venceu a usbeque Gulnoza Matniyazova por ippon, a austríaca Michaela Polleres e a sueca Anna Bernholm por wazari e, na decisão, a croata Barbara Matic por ippon.

Essa foi a primeira medalha de Portela em um World Masters de Judô, competição mais importante do circuito depois do Mundial. Os 16 melhores judocas de cada categoria disputam o torneio.

Quem também teve grande desempenho neste domingo foram os judocas da categoria pesado (+100kg). David Moura ficou com a prata após superar o mongol Temuulen Battulga e o polonês Maciej Sarnacki, mas perder a decisão para o georgiano Guram Tushishvili.

O próprio Tushishvili, aliás, foi o algoz de Baby na semifinal. Mas, na disputa pelo bronze, ele superou Battulga nas punições (três shidos) e ficou com a medalha. A dupla, assim, repetiu o feito do Mundial, quando também fez uma dobradinha no pódio.

Já a quarta medalha deste domingo veio em uma disputa brasileira: Maria Suelen Altheman superou Beatriz Souza na disputa pelo bronze e ficou com a medalha no pesado feminino (+78kg).

Os demais brasileiros que entraram no tatame neste domingo ficaram sem medalhas. Eduardo Yudi Santos até chegou à disputa pelo bronze, mas perdeu para o número 1 do mundo, o holandês Frank de Wit, algoz também de Victor Penalber na primeira luta. E Mayra Aguiar, bicampeã mundial, terminou em sétimo depois de cair nas quartas para a francesa Madeleine Malonga e na repescagem para a britânica Nathalie Powell.