Maurício 'Shogun' busca redenção em estreia do UFC em Uberlândia

A cidade de Uberlândia sediará pela primeira vez uma produção do UFC no dia 8 de novembro, entrando assim na agenda cada vez mais volumosa e internacional do Ultimate. Até o fim do ano, a promotora terá organizado 46 eventos em 2014, 22 deles fora dos Estados Unidos - sete no Brasil -, números recordes em uma temporada. No UFC Fight Night 56, os fãs mineiros poderão acompanhar a tentativa de recuperação de Maurício "Shogun" Rua, que enfrentará o inglês Jimi Manuwa na atração principal.

Ex-campeão da divisão dos meio-pesados do Ultimate (limite de 92,9 Kg), o curitibano de 32 anos ganhou só três combates e foi derrotado cinco vezes desde que perdeu o cinturão para Jon Jones, em março de 2011. Os números negativos não impediram a organização de renovar o contrato do atleta por mais oito lutas, mas ele precisa de um triunfo para poder voltar a ser cotado a disputar o título.

Adversário do brasileiro, Manuwa também busca se reerguer. O britânico de 34 anos sofreu em março sua primeira derrota na carreira após 14 vitórias - nocaute técnico imposto pelo sueco Alexander Gustafsson. O retrospecto faz do inglês o 11º colocado no ranking oficial do UFC entre os meio-pesados, duas posições atrás de "Shogun".

O evento também contará com o confronto entre o norte-americano Ian McCall e o paranaense John Lineker, duelo que pode definir o próximo desafiante ao título da categoria dos moscas do Ultimate (limite de 56,6 Kg). Agora competindo na divisão dos meio-médios (limite de 77,1 Kg), Warlley Alves vai enfrentar o norte-americano Alan Jouban, a primeira escalação do carioca desde que venceu o torneio dos médios (limite de 83,9 Kg) do TUF Brasil 3, em maio.

As entradas para o evento poderão ser compradas a partir desta quarta-feira, dia 24, às 10 horas, pelo site Tickets for Fun, na Central de Relacionamento Tickets for Fun no telefone 4003-5588 e na Bilheteria Oficial do Evento, na Loja Riachuelo do Center Shopping. As entradas também estarão disponíveis no Ginásio Sabiazinho - onde as lutas serão realizadas -, entre 1 e 8 de novembro, das 10 às 20 horas.

Os bilhetes estarão disponíveis para: Arquibancada (R$ 180,00 / R$ 90,00 - meia-entrada); Cadeira B (R$ 360,00 / R$ 180,00 - meia-entrada); Cadeira A (R$ 450,00 / R$ 225,00 - meia-entrada); Octógono (R$ 600,00 / R$ 300,00 - meia-entrada); Octógono Premium (R$ 850,00 / R$ 425,00 - meia-entrada); Portadores de Necessidades Especiais (R$ 90,00 - valor da meia-entrada mais barata).

O UFC Fight Night 56 terá início às 22 horas do dia 8 de novembro, com o card principal previsto para a 1h30. Os portões abrem para o público a partir das 20 horas.

Lutas confirmadas até o momento:

Meio-pesados (limite de 92,9 Kg): Maurício "Shogun" Rua vs. Jimi Manuwa

Meio-pesados (limite de 92,9 Kg): Rafael "Feijão" Cavalcante vs. Ovince St-Preux

Moscas (limite de 56,6 Kg): Ian McCall vs. John Lineker

Meio-médios (limite de 77,1 Kg): Warlley Alves vs. Alan Jouban

Galos (limite de 61,2 Kg): Thomas Almeida vs. Tim Gorman

Médios (limite de 83,9 Kg): Caio "Monstro" Magalhães vs. Trevor Smith

Meio-médios (limite de 77,1 Kg): Dhiego Lima vs. Pawel Pawlak