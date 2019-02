Mayra Aguiar cai na estreia e Brasil fecha Grand Slam de judô sem medalhas

O Brasil encerrou sua participação no Grand Slam de judô, em Paris, sem medalhas. Neste domingo, a principal esperança estava em Mayra Aguiar (78kg), bicampeã mundial, mas ela decepcionou e caiu logo na estreia, ficando bem distante da luta por um lugar no pódio.

Mayra duelou na estreia com a chinesa Fei Chen e levou a pior em um combate bastante equilibrado. Com duas punições para cada lado, a luta foi para o golden score, no qual Chen sagrou-se vitoriosa. Ela conseguiu uma imobilização e definiu o triunfo por ippon.

Também na categoria até 78 quilos, o Brasil foi representado por Samanta Soares. A judoca iniciou a trajetória também diante de uma chinesa, Kaili Zhang, e levou o combate para o golden score, no qual conseguiu o ippon. Na segunda luta, porém, ela caiu para a francesa Audrey Tcheumeo, após receber três punições.

Na categoria até 70 quilos, Maria Portela e Ellen Santana foram eliminadas logo na estreia. Maria caiu para a portuguesa Barbara Timo, também por três punições, enquanto Ellen encarou a croata Barbara Matic e acabou batida com um wazari.

Já entre as judocas até 78 quilos, Maria Suelen Altheman derrotou na estreia a francesa Valentine Marchand, por três punições, mas perdeu na segunda luta para a eslovena Anamari Velensek pelo mesmo motivo. Já Beatriz Souza perdeu logo na primeira luta para Shiyan Xu por ippon no golden score.

No primeiro dia de disputas, no sábado, o Brasil foi representado por Rafaela Silva, Larissa Pimenta, Eleudis Valentim, Nathália Brígida, Gabriela Chibana, Aléxia Castilhos e Ketleyn Quadros. Rafaela foi quem obteve o melhor resultado e chegou a lutar pelo bronze, mas ficou com a quinta colocação.