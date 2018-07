Confira as cinco maiores lutas da carreira de Mayweather

No próximo sábado, 12, o pugilista americano Floyd Mayweather Jr. irá realizar sua última luta como profissional contra o compatriota Andre Berto. O embate, realizado em Las Vegas, valerá o título mundial do peso meio-médio. Será o primeiro embate de Mayweather desde a "Luta do Século" contra o filipino Manny Pacquiao, em maio deste ano.

Na luta, o lendário boxeador defenderá seu histórico de invencibilidade como profissional. Desde sua estreia, em 1996, foram 48 confrontos e 48 vitórias (26 por nocaute). Seu oponente, Andre Berto, soma 30 vitórias e três derrotas nas 33 lutas que realizou na carreira.

Não é a primeira vez que Mayweather anuncia sua aposentadoria. Em 2007, a luta contra o britânico Ricky Hatton foi anunciada como a última da carreira do pugilista. Porém, em 2009, o americano desistiu de sua decisão e voltou aos ringues contra o mexicano Juan Manuel Márquez.

O confronto está marcado para começar à 1h da madrugada de sábado para domingo (horário de Brasília).

CONFIRA CINCO COMBATES MARCANTES DA CARREIRA DE FLOYD MAYWEATHER

A primeira luta de Mayweather

Em 11 de outubro de 1996, Floyd Mayweather realizou sua primeira luta como profissional contra o mexicano Roberto Apodaca. Vitória do estreante, no segundo round, por nocaute.

O primeiro cinturão de Mayweather

Em 3 de outubro de 1998, Mayweather conquistou seu primeiro cinturão profissional, na categoria Super-Pena (até 59 kg). 'Money' bateu o americano Genaro Hernández após nocaute no oitavo round.

Mayweather anuncia sua aposentadoria

No dia 8 de dezembro de 2007, Mayweather enfrentou Ricky Hatton pela luta que deveria ter sido a última de sua carreira. O britânico foi derrotado por nocaute no décimo round.

Mayweather desiste da aposentadoria

Em 19 de setembro de 2009, Mayweather desiste da aposentadoria e volta aos ringues contra o mexicano Juan Manuel Márquez. Vitória do multicampeão por decisão unânime dos juizes após 12 rounds.

A 'Luta do Século'

Em 2 de maio de 2015, Floyd Mayweather e Manny Pacquiao se enfrentaram em Las Vegas na chamada 'Luta do Século'. O americano manteve sua invencibilidade ao vencer por decisão unânime após 12 rounds.