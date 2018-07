Mayweather joga dinheiro em McGregor durante evento para promoção de luta

Segue a troca de provocações entre o norte-americano Floyd Mayweather e o irlandês Connor McGregor durante a turnê para promover a luta do campeão do boxe com o campeão do UFC. Durante evento nesta quinta-feira (13/07), , que foi realizado no Brooklyn, em Nova York, o boxeador jogou dinheiro em cima do rival, respondendo à provocação anterior de que "levava pouco dinheiro na mochila".

Ao ver a atitude do rival, McGregor permaneceu sentado em sua cadeira. Depois pegou uma nota e questionou o rival sobre a veracidade das notas. "Cadê o dinheiro de verdade? Esse é de mentira. É nota de um dólar", disse o dono do cinturão dos leves do Ultimate.

Em outro momento do evento, McGregor "respondeu" às acusações de que teria sido racista anteriormente para provocar Mayweather. "Muita gente da imprensa parece estar dizendo que sou contra pessoas negras. Isso é ridículo. Eles não sabem que sou metade negro? Eu sou meio negro do umbigo para baixo. E aqui vai um presente para as minhas fãs americanas negras. Elas chamam de urso polar", declarou, mexendo o quadril pra trás e pra frente.

O campeão mundial dos meio-médios garantiu que vencerá a luta com facilidade e ofendeu McGregor. "Dinheiro? Não é tudo por dinheiro, vai ser um trabalho fácil. Essa p*** já desistiu uma, duas vezes, mas vai desistir três vezes?". Posteriormente, o americano mencionou sua riqueza para diminuir o adversário. " Você é um covarde, um covarde! Lutadores de verdade não desistem. Imbecil! Você não é m**** nenhuma, seu palhaço! Você é uma p*** e sabe disso. Esse é um lutador de três milhões, eu sou um lutador de 800 milhões".

A luta entre Floyd Mayweather e Conor McGregor ocorrerá no dia 26 de agosto, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.