Mayweather não quer ser comparado com McGregor: 'Sou um elefante e ele, uma formiga'

Em entrevista cedida ao site TMZ Sports, publicada nesta terça-feira, o ex-pugilista Floyd Mayweather se irritou ao ser perguntado sobre Conor McGregor. O irlandês se tornou, no último sábado, o primeiro lutador do UFC a ter dois cinturões de categorias diferentes simultaneamente.

O americano se mostrou contrário às comparações que colocam McGregor como "Mayweather do MMA".

"Nunca me compare a ele. É um desrespeito total. Eu sou um elefante, ele é uma formiga. Elefantes são tão grandes que nem conseguem ver uma formiga."

E completou: "Estou tentando entender isso ainda. Ele reinou por 20 anos no MMA de forma invicta? Ele foi campeão em cinco divisões diferentes? Ele já fez US$ 300 milhões em uma noite? US$ 100 milhões em uma noite? Ele já fez US$ 70 milhões em uma única noite? Então, se quer dizer que ele é o 'mayweather do MMA'... Você até pode dizer isso, mas não é verdade".

No início do ano, surgiram especulações que os dois poderiam se enfrentar para uma luta de boxe. Mayweather até se mostrou motivado pelo desafio, mas acabou com as chances logo depois. O boxeador americano se aposentou no ano passado, aos 38 anos com 49 lutas e 49 vitórias no cartel.