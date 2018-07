Mayweather volta a ostentar com novo carro de R$ 638 mil

Com mais de 5,4 milhões de seguidores no Instagram, o boxeador Floyd Mayweather não cansa de ostentar nas redes sociais. Neste sábado, o norte-americano publicou um vídeo de seu novo "brinquedo": um carro Mercedes-Maybach S600, no valor de R$ 638 mil.

"Acabei de adicionar um novo brinquedo à minha coleção de carros, um Mercedes-Maybach S600 de US$ 210 mil", divulgou. Mayweather está a duas semanas de protagonizar a "luta do século" diante de Manny Pacquiao, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas.