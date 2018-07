McGregor ostenta com montanha de dinheiro: 'Lucro desta semana'

Conor McGregor faz de tudo para ser o centro das atenções antes de encarar o brasileiro José Aldo na disputa do cinturão do peso-pena no UFC 189, dia 11 de julho. Já provocou o brasileiro, quis briga na pesagem, quase partiu para o tapa em coletiva em Boston e agora encarou o espírito do boxeador Floyd Mayweather e ostentou ao lado de uma montanha de dinheiro. "Lucro desta semana", postou, com o amigo de lutas e treinos Arton Lobov e em frente a um cofre.

McGregor está fazendo um tour por cinco países, no qual visitará oito cidades, para promover uma das mais esperadas lutas do UFC. E sempre que pode, ele provoca José Aldo sobre a luta do MGM Golden, em Las Vegas. A pilha de dinheiro seria para cutucar o brasileiro ao afirmar que receberá três vezes mais do que o dono do cinturão, invicto desde 2010.

Aldo tem uma bolsa fixa de US$ 120 mil (pouco mais de R$ 380 mil) por combate. McGregor garante que embolsará bem mais, apesar de o UFC não confirmar. A expectativa é que o evento dê um lucro de até R$ 25 milhões.

Na quinta-feira, McGregor já havia ostentado num jatinho particular. "Espero alinhar todos do Top 10 dos penas para que peçam piedade e implorem para ser perdoado", afirmou o irlandês, garantindo que dará surra em todos.

"Acho que essa é a maior luta do ano, que o mundo vai assistir. Todos no Brasil vão ver Aldo defender o título, todos no Reino Unido vão ver. E você tem o Canadá, os Estados Unidos, a Austrália...", enfatiza Dana White, chefão do UFC, para explicar o tour de divulgação do encontro.