McGregor supera boxeadores famosos e acerta mais golpes em Mayweather

Conor McGregor, campeão do UFC, não conseguiu quebrar a invencibilidade da lenda Floyd Mayweather e acabou nocauteado no 10º round da superluta do último sábado, nos Estados Unidos. Mas, mesmo com o revés, o irlandês conseguiu um grande feito. Ele acertou mais golpes no rival que os consagrados boxeadores Manny Pacquiao, Miguel Cotto e Shane Mosley mesmo sem se dedicar exclusivamente foco na modalidade.

O irlandês McGregor disparou 430 golpes e conectou 111 em Mayweather, com um aproveitamento de 26% nos dez assaltos da luta, encerrada por nocauta. Em 2015, o filipino Manny Pacquiao acertou 81 golpes de 429 lançados contra o americano, tendo 19% de eficiência no aguardado confronto entre os dois.

Antes disso, em 2013, o porto-riquenho Miguel Cotto acertou, 105 golpes, de 506 lançados (21% de aproveitamento) em uma disputa de 12 rounds. Já Shane Mosley, que também foi derrotado por Mayweather na decisão unânime, conectou 105 socos, de 452 (20% de aproveitamento).

Floyd Mayweather e Conor McGregor fizeram a badalada superluta MMA x Boxe. O invicto Floyd Mayweather defendeu sua invencibilidade no boxe e emplacou sua 50ª vitória consecutiva diante do irlandês Conor McGregor, único lutador a conquistar dois cinturões do UFC de forma simultânea. A 'Money Fight', como foi chamado o duelo, pagou nada menos que US$ 400 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão) de bolsa aos lutadores.