'Me sinto como se tivesse 25 anos', diz Pacquiao antes de defesa de título

O filipino Manny Pacquiao defende o título mundial dos meio-médios (até 66,678kg), versão Associação Mundial de Boxe (AMB), neste sábado, em Las Vegas, no ringue do MGM Hotel, diante do norte-americano Adrien Broner.

Esta vai ser a segunda defesa de título de Pacquiao, que se sagrou campeão em julho, ao derrotar o argentino Lucas Matthysse. Aos 40 anos, o maior ídolo das Filipinas soma cinturões mundiais em oito categorias. "Eu me sinto como se tivesse 25 anos. Ainda tenho condições de aumentar meu legado", afirmou o pugilista, nesta sexta-feira, durante a pesagem.

Uma derrota deve encerrar a carreira de Pacquiao, um dos maiores nomes do boxe do século 21, protagonista em duelos extraordinários frente a Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Marquez, Miguel Cotto e tantos outros.

Já uma vitória vai deixar "Pacman" como um dos grandes alvos entre os maiores meio-médios atuais. Keith Thurman, Shawn Porter, Danny Garcia, Errol Spence Jr. são alguns dos nomes cotados para encarar o filipino ainda este ano.

Pacquiao assinou contrato com a PBC (Premier Boxing Champions), empresa de Al Haymon, mentor de Floyd Mayweather. Muitos críticos acreditam que ainda possa ser acertado um segundo duelo entre Pacquiao e Mayweather. Em maio de 2015, o norte-americano saiu vitorioso.

Broner tem o apelido de "Problema" por ser um grande lutador, mas por ser também um grande encrenqueiro. Com pouco mais de 25 anos, já somava quatro títulos. Mas suas prisões e brigas são muito mais constantes em sua vida. No início do próximo mês deverá se apresentar a um tribunal por causa de dois processos. "Vou mostrar meu potencial para vencer Pacquiao e iniciar um novo momento em minha carreira", afirmou o americano.

Pacquiao soma 60 vitórias (39 nocautes), sete derrotas e dois empates, após 24 anos de carreira profissional. Ele também é Senador em seu país, coronel do exército e sonha em ser presidente.

Aos 29 anos, Broner soma 33 vitórias (24 nocautes), três derrotas e um empate. Sua bolsa será de US$ 2,5 milhões, enquanto Pacquiao vai receber US$ 10 milhões.