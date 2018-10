Medalhista enfrenta 'criminoso' na eleição da Associação Internacional de Boxe

Dois candidatos vão disputar a eleição para presidente da Associação Internacional de Boxe (AIBA, na sigla em inglês), neste sábado, em Moscou. A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) autorizou a candidatura de Serik Konakbayev, do Cazaquistão.

Konakbayev, medalhista olímipico de prata na categoria dos meio-médios nos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980, pela União Soviética, vai disputar contra o presidente interino da AIBA, Gafur Rakhimov, descrito pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos como "um dos principais criminosos do Usbequistão". Os ativos de Rakhimov na jurisdição norte-americana foram bloqueados.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) ameaçou a AIBA de banir o boxe dos Jogos Olímpicos já a partir de Tóquio-2020, se Rakhimov ganhar a eleição.

O COI não deixou Rakhimov assistir aos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires no início do mês e as autoridades britânicas bloquearam seu pedido de credenciamento para as Olimpíadas de Londres de 2012.

O CAS afirmou que seu painel confirmou o apelo de Konakbayev após uma audiência na última segunda-feira para retirar a sua exclusão pela AIBA para competir contra Rakhimov.

Um comitê eleitoral da AIBA havia considerado sua candidatura inválida por perder o prazo de inscrição. Mas a CAS indicou que Konakbayev apresentou a sua candidatura com o apoio de 20 garantias na forma e no prazo adequados para fazê-lo e que o comitê o rejeitou indevidamente.